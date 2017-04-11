Как гранты поддеживают волонтерство

Сокращать дистанцию между общественностью и властью, вместе работать над развитием своего города и региона. Эта мысль стала лейтмотивом круглого стола "Вечевой колокол", прошедшего в Новгороде.

Причин существования разрыва между властью и активистами несколько. Это и недоверие друг к другу, и некое политиканство, и бюрократические преграды. Дистанцию надо сокращать, – убежден член Общественной палаты России Валерий Фадеев.

"Вечевой колокол" – своего рода пилотный проект для формирования новой стратегии в отношениях активного слоя горожан и чиновников. Инициаторы мероприятия – медиахолдинг "Эксперт" и Институт общественного проектирования. Вел круглый стол главный редактор одноименного журнала, председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив Валерий Фадеев.

"Сейчас в стране настоящий бум волонтерства, благотворительности, активизма, и они принимают самые разнообразные формы. При этом существует определенная дистанция между властью, бюрократией и активистами. Эту дистанцию надо сокращать, потому что только вместе можно добиться серьезных результатов", – сказал член ОП.

Привел Фадеев и примеры "активизма безо всякой политики". Так, 8 апреля по всей стране проходил Тотальный диктант. Более 800 городов, 3500 площадок принимали участие в акции. Еще один пример – Бессмертный полк, инициатива которого тоже шла "снизу". "Теперь миллионы людей по всей стране 9 мая принимают участие в этом шествии", – напомнил главред "Эксперта".

На круглом столе шла речь и о финансах. Модератор подчеркнул, что гражданам нужно уметь подавать заявки на гранты, правильно формулировать проект, работать с грантодателями. Участвовавший в заседании врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин имеет огромный опыт подобной работы в Агентстве стратегических инициатив. Фадеев подчеркнул, что это огромное подспорье для всего региона: губернатор и его команда могут научить новгородцев грамотно воплощать гражданские инициативы в жизнь.

В то же время, гранты надо искать под определенную идею, уточнил член ОП. "Часто проблема заключается в том, что люди в первую очередь думают о деньгах. "А где нам взять деньги?". А вы сначала подумайте, какие у вас есть идеи, что можно сделать хорошего для людей – а потом под это ищите деньги! Вот такая должна быть последовательность!" – заметил Фадеев.

Андрей Никитин, в свою очередь, напомнил собравшимся, что без участия граждан невозможно сформировать городскую среду. "Сегодняшний круглый стол проводится для того, чтобы определиться с формами и приоритетами развития городской среды. Кроме того, очень важно взаимодействие с федеральной Общественной палатой, которая в своем обновленном виде становится настоящей всероссийской площадкой для обсуждения и воплощения общественных инициатив. Сегодня ее представители делились своим опытом с нами, и для Новгородской области такой диалог чрезвычайно важен и полезен", – цитирует Никитина "Взгляд".

Участникам "Вечевого колокола" предоставилась возможность наблюдать практическое взаимодействие власти с активистами. Никитин и Фадеев выехали на место конфликта жителей микрорайона Завокзальный с застройщиками. По данным прокуратуры области, при выдаче разрешения на возведение нового дома был превышен коэффициент плотности застройки. Глава области распорядился немедленно начать проверку действий строительной компании – с участием представителей прокуратуры, мэрии и инициативной группы жителей.

Форум "Вечевой колокол" собрал в новгородском Кремле более 150 областных активистов. Они получили возможность рассказать Фадееву и Никитину о своих проектах. Перед входом в зал заседания был установлен оригинальный арт-объект – "вечевой колокол", изготовленный группой активистов из Санкт-Петербурга.

