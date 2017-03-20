ОП сократит дистанцию между властью и обществом

Сокращение дистанции между властью и активистами – главная задача, стоящая перед Общественной палатой. Новый состав ОП будет эффективнее решать проблемы общества.

Российские чиновники все еще порой боятся общественных активистов. Устранить эту проблему и сократить дистанцию между народом и властью станет приоритетом в работе ОП, считает главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев.

"Думаю, что очень важно сокращать дистанцию между властью и обществом, активистами. Сейчас наблюдается бум волонтерства, тысячи проектов по всей стране. Зачастую проблема заключается в том, что власти иногда не замечают этого движения, а иногда даже боятся активизма, волонтерства, боятся, что это выйдет в некое движение, которое они не контролируют. В результате образуется дистанция между властью и обществом", – сказал Фадеев.

По мнению Фадеева, эту дистанцию надо преодолевать, ведь волонтерские движения и проекты могут быть чрезвычайно полезны для территорий, где они реализуются. "Надо налаживать очень конструктивное взаимодействие между властью и обществом", – подчеркнул он. Главред "Эксперта" назначен президентом Владимиром Путиным в состав Общественной палаты России.

В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли также академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин, передает ТАСС.

Вошедшая в состав ОП гендиректор благотворительного фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко намерена информировать власти о "болевых точках" в сфере культуры. "Общественная палата – это посредник между органами государственной власти и гражданским обществом. Проблем в сфере культуры у нас много. Думаю, что буду по мере сил заниматься решением этих проблем, донесением до власти всех наших болевых точек культуры и пытаться как можно быстрее и эффективнее их разрешать", – сказала Игнатенко.

Новый состав ОП очень хорошо сбалансирован, подчеркнула председатель комиссии палаты по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина. "Я уверена, что таким составом… палата будет более работоспособной. Я всегда считала, что ОП должна быть той площадкой, где представители разных организаций могут высказывать свое мнение, обсуждать острые вопросы… с тем, чтобы понимать проблемы, которые есть в обществе, и стараться их решать", – цитирует Сутормину РИА Новости. Согласна с ней и председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства ОП Диана Гурцкая. Она назвала новый состав "очень выверенным и профессиональным".

Указ президента России Владимира Путина о формировании первой части состава ОП из 40 человек опубликован 20 марта. Вторую часть палаты сформируют общественные палаты регионов, делегировав по одному представителю. Третья часть в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного отбора из кандидатур, предложенных общественными организациями. Всего в составе Общественной палаты 168 человек.