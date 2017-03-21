Эксперты оценили перезагрузку Общественной палаты

Лица, вошедшие в новый состав Общественной палаты России по президентской квоте, повысят экспертный потенциал и влияние этого института. 20 марта Владимир Путин увеличил число членов ОП, серьезно укрепив представительство науки, культуры и спорта.

В президентской квоте представлены люди с серьезным экспертным потенциалом из конкретных отраслей – от оборонно-промышленного комплекса до информационных технологий, подчеркнул глава коммуникационного холдинга "Минченко-консалтинг" Евгений Минченко. "Обращает на себя внимание большое количество людей, которые связаны с низовой общественной активностью – волонтерство, общественная дипломатия и так далее", – сказал политолог в интервью ТАСС.

"Хочется надеяться, что эта Общественная палата будет более активной и, может быть, более влиятельной. Появление ряда тяжеловесных фигур говорит, что лоббистский потенциал этой структуры может вырасти по сравнению с тем, что было раньше", – уточнил Минченко.

Профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев отметил, что обновленный состав Общественной палаты отличается тем, что в нем присутствует гораздо больше представителей экспертного сообщества. "Это не просто представители НКО, которые занимаются своим делом, но и специалисты в целой отрасли", – сказал ученый.





Он также обратил внимание на то, что в президентской квоте фигурируют академики РАМН и РАН.

"Общественная палата поворачивается в сторону ученых".

По словам Матвейчева, с появлением новых персоналий может измениться формат работы Общественной палаты – больше будет экспертной оценки законопроектов и инициатив, то есть качество ее работы повысится.

В свою очередь, глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, новых лиц немало, но говорить о том, что кадровая революция произошла, нельзя. По его словам, состав президентской квоты свидетельствует, что идет плановое обновление, цель которого – с одной стороны, придать новый импульс, с другой – не расплескать наработанное за предыдущие годы функционирования структуры.

"Президент ждет от Общественной палаты большего профессионализма, большей экспертности и большей компетентности в части оценки законопроектов и решений правительства, которые разрабатываются и принимаются", – отметил Федоров.





Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в интервью REGNUM сказал, что новый состав Общественной палаты вполне адекватен, в нем присутствуют и представители общественности, которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущем составе.

"С другой стороны, вошли и очень авторитетные, но новые для палаты активисты НКО, представляющие различные части некоммерческого сектора, и известные специалисты по организации экспертизы работы НКО и вообще экспертизы в России, такие, например, как Валерий Фадеев", – отметил эксперт и добавил, что нынешний подход к формированию ОП отражает интересы НКО и третьего сектора, но ни в коем случае не реализует лоббистский потенциал различных бизнес-объединений.

"Значимая часть сообщества активных общественников в области образования, здравоохранения и социального обслуживания нашли свое место в "президентском списке" состава Общественной палаты", – подчеркнул Дмитрий Орлов.

20 марта президент Владимир Путин подписал Указ о формировании первой части состава Общественной палаты из 40 человек. Вторую часть сформируют общественные палаты регионов, делегировав по одному представителю. Третья часть органа в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного отбора из кандидатур, предложенных общественными организациями. Всего в составе ОП будет 168 человек.





В обновленный состав по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и шахматист Сергей Карякин.