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Общество

Путин утвердил список членов Общественной палаты

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Klimentyev
Президент Владимир Путин утвердил список членов Общественной палаты. В числе тех, кто по президентской квоте вошел в новый состав ОП, в частности: глава Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин и другие.
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Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленный список членов Общественной палаты. Всего в нем 40 фамилий. "Предложить членам ОП, утвержденным настоящим указам, совместно с членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат субъектов Федерации, приступить к формированию Общественной палаты в полном составе", – говорится документе, который вступает в силу со дня подписания. Из 40 членов ОП нынешнего состава, которые были назначены президентом 17 получили приглашение в новый состав.

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В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.

Фото: kremlin.ru

По словам директора "Агентства социальной информации" Елены Тополевой-Солдуновой (она вошла в обновленный состав ОП), эта площадка дает много возможностей, которые не дают другие площадки. "Я бы хотела прежде всего заниматься содействием развития НКО, общественной активности граждан. Люди становятся все более активными. Нужно содействовать этой активности, этой самореализации, – цитирует ее "Взгляд". – Общественная палата могла бы содействовать тому, чтобы эта среда была еще более благоприятной".

Продолжать активную работу в рамках Общественной палаты намерен и сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, вошедший в состав ОП по президентской квоте. По его словам, он продолжит работу, которую вел прежде. "Мы занимаемся развитием волонтерского движения, считаем волонтеров одними из самых ярких представителей гражданского общества. Это одна из самых активных форм участия людей в формировании гражданского общества, – сказал он. – Мы будем представлять интересы именно волонтерских организаций и движений".

Гендиректор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко также рассчитывает в рамках работы в ОП привлечь внимание россиян к музыкальной культуре. "Как человек, занимающийся проблемами культуры в России, я надеюсь, что буду представлять музыкальную общественность. У нас много интересных идей, - рассказала она. – Я надеюсь, что через ОП удастся какие-то из этих идей лоббировать".

Напомним, Общественная палата формируется в три этапа: 40 человек входят в состав Палаты по президентской квоте, 85 – делегируют регионы из числа представителей региональных общественных палат, третья часть будет сформирована из представителей некоммерческих организаций путем голосования специально созданной рабочей группы. По последним данным, своих представителей в Общественную палату выдвинул уже 41 регион.

Автор: Дмитрий Куклин20 марта 2017, 10:51

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