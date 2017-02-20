В притоне в центре Москвы задержали 62-летнюю путану

В центре Москвы полиция обнаружила бордель с престарелыми жрицами любви. Среди задержанных за занятие проституцией оказались 42-летняя и 62-летняя женщины, передает РЕН ТВ.
Путаны рекламировали свои услуги в Сети. Согласно объявлению, один час сексуальных утех стоил три тысячи рублей. Также задержанные занимались поиском девушек для развития своего бизнеса.
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