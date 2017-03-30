Братья сбежали в тайгу после ограбления банка

Два злоумышленника в масках, вооруженные карабином "Сайга", ворвались в отделение банка в поселке Малый Атлым в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, передает URA.RU. Они скрутили работников финансовой организации и забрали из сейфа порядка 2,7 миллиона рублей, после чего сели на снегоход и скрылись в тайге.

Когда транспортное средство сломалось, грабители сожгли его и продолжили свой путь пешком. Их задержали в 23 километрах от места преступления. У налетчиков изъяли оружие, а похищенные деньги нашли в снегу. Злоумышленниками оказались двоюродные братья из Нягани, ранее судимые за кражи. По версии следствия, прежде чем устроить нападение, они два дня следили за отделением банка.