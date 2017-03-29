Агрессивный наркоман внезапно умер в отделе полиции

В отдел полиции на территории поселка Балахта в Красноярском крае был доставлен 35-летний мужчина. По версии правоохранителей, он употребил наркотик "Соль" в автобусе по дороге в Хакасию. Полицейским он заявил, что недавно вышел из тюрьмы. "Задержанный вел себя агрессивно, пытался физически воздействовать на сотрудников полиции. Через некоторое время мужчине стало плохо, он потерял сознание и упал со стула", – цитирует РИА ФАН пресс-службу регионального управления Следственного комитета. Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь задержанному. По предварительным данным, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности после употребления наркотика. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. По факту произошедшего проводится проверка.