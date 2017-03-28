Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики

Странный инцидент произошел с 36-летней жительницей Калуги. Женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которое случилось при курьезных обстоятельствах.

Полицейским эта история показалась слишком странной. По словам пострадавшей, вечером 24 марта у нее дома состоялось застолье, после которого она легла отдыхать.

В этот момент в ее дверь постучали. Женщина впустила в дом незнакомца, который, якобы на нее сразу набросился. Мужчина, по ее словам, вцепился ей в шею, душил, бил по голове, зажимал по углам и таскал за волосы. Затем злоумышленник повалил хозяйку на кровать, совершив с ней сексуальное насилие, передает Life.ru.

Жертва несколько раз теряла сознание во время половой близости. Когда калужанка пришла в себя, негодяя уже не было. По ее словам, вместе с ее мучителем исчезло ее нижнее белье. В свою очередь медицинская экспертиза показала, что на теле девушки нет следов изнасилования.

Однако жительница Калуги все же продолжает утверждать, что изнасилование действительно было, а не приснилось ей. В доказательство тому она заявила, что похищенные насильником трусики так и не нашлись.

Отметим, ранее женщина попала в страшное ДТП, в котором получила серьезную травму головы. Врачи прописали ей постоянные лекарства, от которых у нее, по ее словам, бывают галлюцинации.