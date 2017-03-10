Пенсионер изнасиловал солдата на автобусной остановке

Во Владивостоке пожилой мужчина кавказской внешности изнасиловал 21-летнего солдата на остановке общественного транспорта, передает "Приморье24". По словам пострадавшего, пенсионер применил физическую силу, надругался над ним и скрылся с места преступления на автомобиле.

Стражи порядка устанавливают личность и местонахождение насильника. Предположительно, злоумышленник также является военнослужащим.