Пенсионер изнасиловал солдата на автобусной остановке

Во Владивостоке пожилой мужчина кавказской внешности изнасиловал 21-летнего солдата на остановке общественного транспорта, передает "Приморье24". По словам пострадавшего, пенсионер применил физическую силу, надругался над ним и скрылся с места преступления на автомобиле.
Стражи порядка устанавливают личность и местонахождение насильника. Предположительно, злоумышленник также является военнослужащим.
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