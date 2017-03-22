Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"

Московские полицейские объявили в розыск мужчину, который набросился на девушку в парке "Измайлово". Злоумышленник попытался изнасиловать жертву, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает агентство городских новостей "Москва".

По факту происшествия проводится проверка. О состоянии здоровья пострадавшей ничего неизвестно.