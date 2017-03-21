Насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму

Пословица "Пустить козла в огород" получила подтверждение в реальной жизни. В Британии мужчина, осужденный за изнасилование, после приговора суда находится в женской тюрьме.

Заключенный Мартин Понг отбывает тюремный срок за изнасилование. Предварительно он сменил пол и теперь находится в колонии для женщин под именем Джессики Уинфилд. Примечательно, что 50-летний насильник является отцом троих детей.

Жертвы изнасилования Понга считают этот факт оскорбительным, сообщает Daily Mail. Они назвали произошедшее "ударом в зубы".

Представители общественных организаций также возмущены. Они полагают, что не следовало предоставлять преступнику, решившему сменить пол, возможности для этого.

Между тем британец вполне доволен своей судьбой. "Я чувствовал себя женщиной, захваченной в мужском теле", – заявил он.

Ранее сообщалось о громком скандале, разразившемся в женской колонии особого режима в столице Шотландии Эдинбурге. Как писали Dni.Ru, транссексуал, который отбывал наказание среди женщин и готовился к смене пола, неожиданно вспомнил, что родился мужчиной. Из-за интимной близости с сокамерницами осужденного перевели в мужскую тюрьму в соседнем округе. Проведение бесплатной операции для него теперь под вопросом.