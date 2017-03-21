Насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму
Заключенный Мартин Понг отбывает тюремный срок за изнасилование. Предварительно он сменил пол и теперь находится в колонии для женщин под именем Джессики Уинфилд. Примечательно, что 50-летний насильник является отцом троих детей.
Жертвы изнасилования Понга считают этот факт оскорбительным, сообщает Daily Mail. Они назвали произошедшее "ударом в зубы".
Представители общественных организаций также возмущены. Они полагают, что не следовало предоставлять преступнику, решившему сменить пол, возможности для этого.
Между тем британец вполне доволен своей судьбой. "Я чувствовал себя женщиной, захваченной в мужском теле", – заявил он.
Ранее сообщалось о громком скандале, разразившемся в женской колонии особого режима в столице Шотландии Эдинбурге. Как писали Dni.Ru, транссексуал, который отбывал наказание среди женщин и готовился к смене пола, неожиданно вспомнил, что родился мужчиной. Из-за интимной близости с сокамерницами осужденного перевели в мужскую тюрьму в соседнем округе. Проведение бесплатной операции для него теперь под вопросом.
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