Разгневанные жители Волгограда набросились на Навального
Все случилось на улице Мира, где претендующий на участие в выборах президента России оппозиционер открывал собственный избирательный штаб. У порога здания собралась группа молодых людей, которые требовали от Навального ответа за то, что его сторонники ранее разместили в соцсетях коллаж разукрашенного в зеленый цвет священного памятника.
Граждане потребовали от Навального ответа за глумление над "Родиной-матерью". Когда Навальный вышел к недовольным, они бросились на него. На помощь пришли присутствующие на месте сотрудники полиции. При поддержке казаков после минутной потасовки они смогли оттеснить молодых людей от оппозиционера и его сторонников.
Накануне, 24 марта жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт вандализма в отношении скульптуры "Родина-мать зовет!". Волгоградцы посчитали это действие вопиющим оскорблением монумента, возведенного как дань памяти погибшим воинам, подарившим нам жизнь.
Команда #Навальный раскрасила фотографию монумента "Родина-мать зовет". Позовите, когда их бить начнут ногамиhttps://t.co/AOVlSWQQBW pic.twitter.com/xJFyo89luf— АМДН (@AMDN_NEWS) 23 марта 2017 г.
С обращением выступил председатель местного отделения Поискового движения России Андрей Орешкин. Он призвал органы защитить историческую память и дать правовую оценку инциденту, приняв все необходимые меры для наказания исполнителей и организаторов преступления.
Недавно Навальный и его сподвижники инсценировали нападение неких неизвестных с фейковым забрасыванием его зеленкой и последовавшим затем флешмобом в поддержку оппозиционера. Отсюда и издевательство над священным монументом в городе-герое на Волге.
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