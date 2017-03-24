Разгневанные жители Волгограда набросились на Навального

Волгоградской полиции пришлось спасать оппозиционера Алексея Навального от разгневанных жителей Волгограда. Они накинулись на него из-за того, что сторонники Навального поглумились в соцсетях над монументом "Родина-мать".

Все случилось на улице Мира, где претендующий на участие в выборах президента России оппозиционер открывал собственный избирательный штаб. У порога здания собралась группа молодых людей, которые требовали от Навального ответа за то, что его сторонники ранее разместили в соцсетях коллаж разукрашенного в зеленый цвет священного памятника.

Граждане потребовали от Навального ответа за глумление над "Родиной-матерью". Когда Навальный вышел к недовольным, они бросились на него. На помощь пришли присутствующие на месте сотрудники полиции. При поддержке казаков после минутной потасовки они смогли оттеснить молодых людей от оппозиционера и его сторонников.

Накануне, 24 марта жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт вандализма в отношении скульптуры "Родина-мать зовет!". Волгоградцы посчитали это действие вопиющим оскорблением монумента, возведенного как дань памяти погибшим воинам, подарившим нам жизнь.

С обращением выступил председатель местного отделения Поискового движения России Андрей Орешкин. Он призвал органы защитить историческую память и дать правовую оценку инциденту, приняв все необходимые меры для наказания исполнителей и организаторов преступления.

Недавно Навальный и его сподвижники инсценировали нападение неких неизвестных с фейковым забрасыванием его зеленкой и последовавшим затем флешмобом в поддержку оппозиционера. Отсюда и издевательство над священным монументом в городе-герое на Волге.