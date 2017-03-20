Навального высмеяли за зеленое лицо

Алексея Навального покрасили в зеленый цвет. Благодарные избиратели в Барнауле облили оппозиционера зеленкой.

Предприниматель с сомнительной репутацией явился на пресс-конференцию с зелеными лицом и руками. Встреча была посвящена открытию предвыборного штаба блогера в Барнауле. Избиратели нашли свой способ оценить программу Навального. А позже ему досталось и от юмористов в Сети.

По поводу самого инцидента данные пока разнятся. Сообщалось, что оппозиционера закидал шариками с зеленкой неизвестный, который скрылся на автомобиле Nissan Qashqai. Однако позже появилась информация от представителей предвыборного штаба блогера. Они рассказали, что человек в черной шляпе и темных очках набросился на Алексея из-за угла и прыснул ему в лицо зеленкой из спринцовки.

«То ли Шрек»: Навального облили зеленкой в Барнауле �� pic.twitter.com/L4OTsZhleI — Навальный и пустота (@Perelom1) 20 марта 2017 г.

"Мы подали заявление по причинению вреда здоровью, приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию", – приводит ТАСС заявление штаба.

На место инцидента прибыли сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула. "Мы сейчас проведем обследование места происшествия, зафиксируем, потом будет принято решение о том, как будет квалифицировано дело", – пояснили полицейские.

В Барнауле 20 марта начал работу десятый штаб Навального, на вечер запланировано открытие еще одного – в Бийске. Во многих городах это сопровождалось акциями протеста. В оппозиционера бросали пирожными, а в Новосибирске – сырыми яйцами.

Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. Как отмечают наблюдатели, формально препятствий для этого нет – хотя еще пару месяцев назад такого права у него не было. Дело "Кировлеса", по которому он получил условный срок, относится к категории тяжких по составу преступления. Это значит, что выдвигать свою кандидатуру на пост президента Навальный смог бы через десять лет после погашения судимости, то есть не ранее 2033 года.

В ноябре 2016-го Верховный суд России отменил приговор по делу "Кировлеса" в связи с вердиктом ЕСПЧ, который решил, что в ходе судебного разбирательства были нарушены права подсудимого. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, которое проходит в эти дни в Кирове.

По мнению экспертов, приговор суда едва ли изменится – только вместо условного срока Алексей может получить уже реальный. И оппозиционер заявил о президентских амбициях именно в такой момент, чтобы попытаться придать процессу не уголовный, а политический характер.