Навальный покусился на святое

Жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт вандализма в отношении памятника "Родина-мать зовет". Сподвижники оппозиционера выложили в Сеть фотоколлаж, на котором святой для всех россиян монумент частично раскрашен в зеленый цвет.

Волгоградцы посчитали это действие вопиющим оскорблением памятника, возведенного в дань погибших воинов, подаривших нам жизнь. С обращением выступил председатель местного отделения Поискового движения России Андрей Орешкин.

Обратившиеся призвали органы защитить историческую память и дать правовую оценку инциденту, приняв все необходимые меры для наказания исполнителей и организаторов преступления.

Сейчас сам Навальный и его сотрудники хранят гробовое молчание, как будто не замечают дела рук своих адептов в Волгограде, хотя преспокойно замечают малейшие признаки "ущемления" своих прав в гораздо более спорных ситуациях.

Такое молчание и нежелание замечать откровенные ошибки собственных сторонников говорит, собственно, о том, что Навальный, вознамерившийся идти на выборы президента и заручиться поддержкой избирателя, на этого самого избирателя плюет. И также ему наплевать на символы и образы, которые избирателю дороги, пишет журналист "Лайфа" Иван Ухов.

Навальный, который для мало-мальски существенного электорального успеха должен бы выказывать уважение к гражданам, живущим в регионах, как показала история с разукрашенной Родиной-матерью, их глубоко презирает. А что еще важнее, он не понимает смысла и сакральной ценности такого монумента, как Родина-мать в Волгограде.

Недавно Навальный и его сподвижники инсценировали нападение неких неизвестных с фейковым забрасыванием его зеленкой и последовавшим флешмобом в поддержку оппозиционера. Отсюда и издевательство над священным памятником в городе-герое.

Именно с таким посылом Навальный собрался в Волгограде открывать свой избирательный штаб и хочет агитировать жителей региона под раскрашенной своими безголовыми активистами Родиной-матерью.

Выходит, что в мире Навального, который основан на эффектном политическом понте и последующей монетизации этого обожания сетевой публики, нет места каким-то ценностям, смыслам, чему-то, что не вписывается в простую схему сбора денег с хомячья на очередные компиляции "расследований" из заметок других изданий.

По-хорошему Навальному и его избирательному штабу, несмотря на практически нулевые шансы попасть в бюллетень в марте следующего года, нужно извиниться и перед еще оставшимися ветеранами Сталинградской битвы и перед всеми жителями Волгограда. Это и будет тестом Навального: если извинится и публично открестится от своих сторонников-идиотов, разместивших Родину-мать в зеленке, значит, он действительно имеет политические амбиции. Ну а если нет, то распишется в том, что никакую кампанию в регионах он вести не собирается и мнение граждан России ему безразлично.