ОНФ собрал экологов в Ростове-на-Дону

Для участия в конференции в город приехали гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты Общероссийского народного фронта по вопросам экологии. Также для участия в дискуссии приглашены представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. На повестке дня – проблемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Приветствуя участников конференции, сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что вопросы экологии волнуют всех. "Мы слышим людей и будем решать эти проблемы, опираясь на активистов, общественников, экспертные круги, – сказала она. – Год экологии, объявленный в России президентом, нам в помощь".

Законодатель рассказала, какие темы будут подняты на мероприятии. Одна из главных – санитарное состояние регионов, результаты общественного анализа территориальных схем обращения с отходами. По словам Тимофеевой, зачастую они не выдерживают никакой критики.

Участники конференции затронут и другие актуальные вопросы. "Будут рассмотрены проблемы малых рек и таких крупных российских рек, как Волга и Дон; рыбные богатства, которые просто тают; масштабы загрязнения акватории Черного и Каспийского морей и незаконная застройка береговых линий", – поделилась планами Тимофеева.

Не останутся в стороне такие болезненные вопросы, как незаконная санитарная рубка и сокращение городских лесов, формирование лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров юга России. "Отдельная тема - состояние особо охраняемых природных территорий", – сообщила депутат.





В ходе работы форума будут обобщены предложения, которые позже озвучат на пленарном заседании. Одновременно с мероприятием в Ростове-на-Дону пройдут конференции в региональных отделениях ОНФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там сформулируют свои инициативы по решению экологических проблем.

"Все региональные общественные предложения будут направлены в адрес местных и региональных органов власти. Системные и особенно резонансные темы обсудим на Всероссийском экологическом форуме, а также на конференциях в других федеральных округах, – сообщила Тимофеева. – При этом основная их часть попадет в доклад лидеру ОНФ".

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата Госдумы Владимира Гутенева, для Общероссийского народного фронта экологическое направление является одним из основных. "Благодаря работе центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса по итогам двух лет были достигнуты положительные результаты более чем по 200 свалкам по всей стране, в том числе по 60 объектам в рамках "Генеральной уборки". И это за полтора месяца работы проекта", – заявил он.



