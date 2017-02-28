ОНФ помогает вернуть пособия многодетным семьям

Многодетные родители в трех регионах России лишились федеральной поддержки. Активисты Общероссийского народного фронта, рассмотрев поступившие от родителей обращения, предложили возобновить финансовую помощь семьям, в которых трое (или больше) малолетних детей.

Пособия на третьего ребенка прекратили выплачивать в Омской, Оренбургской областях и Пермском крае. Демографическая ситуация в регионах улучшилась, и они выпали из программы ежемесячных выплат (которые положены до достижения ребенком трех лет – согласно майскому указу президента "О мерах по реализации демографической политики").

Три российских региона вошли в утвержденный правительством перечень субъектов, которым предоставляется софинансирование пособий за счет федерального бюджета, в 2013 году. Так, в Омской области выплата в третьем квартале 2016 года составляла 8 783 рубля в месяц. Для получения пособия средний доход на члена семьи не должен был превышать среднедушевой доход в регионе (в 2016 эта сумма составляла 24 тысячи 322 рубля). Всего выплаты получали полторы тысяч семей.

Число семей с тремя и более детьми продолжало расти и в последующие годы – однако к тому времени ситуация изменилась, и никаких выплат они уже не получали. Согласно федеральным правилам, регионы, которые перестали соответствовать установленным демографическим критериям в отчетном году (проще говоря, где демографическая ситуация улучшилась), остаются в списке по меньшей мере на 3 года. Это сделано для того, чтобы дети, которым выплаты уже назначены, получали их до достижения трехлетнего возраста. Таким образом, до 2017 года пособия получали только дети, рожденные в 2013-м. Однако если в Омской и Оренбургской областях пособия выплачивались до 2017 года, то в Пермском крае семьи перестали получать деньги уже 1 января 2016 года.

Эксперты ОНФ обратили внимание властей на то, что семьи планировали рождение детей, в том числе и после 2013-го, рассчитывая на господдержку. Благодаря их усилиям, руководство Омской области решило продолжить демографическую поддержку в регионе. Уже подготовлен проект указа губернатора – возобновить выплату ежемесячного пособия многодетным семьям с детьми, рожденными в период с 1 марта по 31 декабря 2017 года.

"Категория семей, относящихся к многодетным, наиболее уязвима и потому нуждается в дополнительной поддержке. Эта мера обеспечит стабильность и поддержит многодетные семьи в экономически сложное время. Региональным органам власти необходимо обратиться в федеральное министерство труда с предложением возобновить софинансирование данных выплат", - убежден руководитель рабочей группы ОНФ "Общество и власть: прямой диалог" Евгений Левашов.

Как сообщили в Министерстве труда и социального развития Омской области, проект указа уже направлен в Министерство финансов России на согласование. Пока что пособия будут выплачивать только за счет областного бюджета. На него смогут рассчитывать около 5200 семей. В то же время, подчеркивают в ОНФ, в указе говорится только о поддержке детей, которые родятся в 2017 году. Что же касается семей, в которых малыши появились в период с 2014 по 2016 годы, то они снова остались без материальной поддержки.