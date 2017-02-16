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Общество

ОНФ поможет улучшить качество дорог

Фото: GLOBAL LOOK press
Активисты Общероссийского народного фронта намерены оказать помощь всем заинтересованным ведомствам в улучшении качества автомобильных дорог. "Фронтовики" создадут рабочую группу по подготовке законодательных инициатив, направленных на улучшения в сфере строительства и ремонта российских магистралей.
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Координатор проекта ОНФ "Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что в течение нескольких недель "фронтовики" обобщат все идеи, озвученные недавно на круглом столе, посвященным качеству автомобильных дорог.  "Я думаю, что уже в марте мы будем иметь инициативы, которые направим в правительство и будем прорабатывать как законодательные инициативы", – сказал Васильев.

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Во время обсуждения были озвучены различные предложения, которые касались вопросов строительства автодорог, их ремонта и контроля качества дорожного строительства. При разработке инициатив активисты будут также опираться на лучшие практики в сфере проведения дорожных работ, которые используются в регионах.

Также в ближайшее время "фронтовики" намерены проехать с инспекцией по всем регионам России, чтобы проверить качество автодорог, а также выяснить, насколько были учтены жалобы на плохие дороги, выявленные во время прошлых проверок. Об этом заявил активист проекта  Дмитрий Цопов.

"Мы проводили инспекции раньше, и в этом году будет большая инспекция. По результатам прошлых инспекций мы в органы власти направляли запросы. Нам приходили разные ответы, и в этом году мы посмотрим, что же произошло и есть ли изменения", – сказал Цопов. В последнее время в ОНФ приходят тревожные сигналы о том, что в некоторых регионах ситуация с ремонтом дорог не меняется, отмечают представители организации.

Для тех, кому небезразлично состояние дорог в России, ОНФ планирует создать специальное приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно будет пожаловаться на качество дорожного покрытия.

Автор: Александр Комаров16 февраля 2017, 18:15

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