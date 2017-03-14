ОНФ соберет журналистов на форуме "Правда и справедливость"

С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге Общероссийский народный фронт проведет очередной медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". В нем примут участие лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ.

Организаторы планируют, что в форуме примут участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Лауреаты конкурса были определены в марте на заседании Общественного совета Фонда по десяти тематикам. Всего на конкурс было подано четыре тысячи работ от журналистов 969 региональных СМИ. Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны.

На форуме журналисты обсудят свои работы, профессиональные вопросы. В этом им помогут представители информационных агентств, крупнейших федеральных СМИ и органов исполнительной власти. Медиафорум ОНФ в очередной раз станет площадкой как для обсуждения, так и решения региональных и муниципальных проблем.

"Журналисты из региональных СМИ в силах влиять на ситуацию в своих регионах, городах и поселках. Они регулярно пишут о наболевших проблемах простых людей, так как знают, как им живется и что их волнует", – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

Помимо принятого решения о проведении медиафорума, представители Центрального штаба Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги работы по общественным предложениям, направляемым ежегодно региональным властям. Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов назвал общественные предложения эффективной формой работы региональных отделений фронта, направленной на решение актуальных вопросов повышения качества жизни людей.

В 2016 году "фронтовики" подготовили почти две тысячи предложений, что почти на треть больше чем в 2015-м. Все региональные отделения передали их главам субъектов России. На сегодняшний день состоялось 60 встреч активистов фронта с губернаторами, еще 22 планируется в ближайшее время.

Народный фронт проводит мониторинг того, как главы регионов реагируют на его предложения. На сегодня даны поручения в 72 регионах, при этом, в 10 регионах по предложениям фронта поручения не были даны, либо даны формальные ответы. Еще в трех регионах власти никак не отреагировали на направленные предложения – это Магаданская, Ростовская области и Еврейская автономная область. Как говорят "фронтовики", иногда приходится преодолевать сопротивление чиновников год или более.





С конца 2016 года по сегодняшний день растет количество уже решенных проблем, которые были озвучены в общественных предложениях. Это важные темы для регионов. Например, в Камчатском крае фронтовики добились открытости и доступности информации по муниципальным контрактам. В Республике Башкортостан — увековечения памяти воинов, умерших в госпиталях Уфы в годы Великой отечественной войны. В Нижегородской области выступили за развитие паллиативной помощи, а в Якутии за обеспечение инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям. Итоги реализации общественных предложений будут озвучены в конце года на "Форуме Действий" ОНФ.

В свою очередь сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал о практике взаимодействия активистов фронта с правительством Москвы.

"Впервые предложения столичного ОНФ были представлены мэру города лично. После встречи Сергей Собянин дал официальное поручение своим заместителям – обеспечить проработку предложений народного фронта. Встречу с мэром мы рассматриваем как ресурс для дальнейшей работы с профильными департаментами московского правительства по каждому из пунктов наших предложений. Стоит отметить, что по ряду из них уже удалось достичь результатов", – подчеркнул Кузьминов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидер движения – президент Владимир Путин. Региональные отделения фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.