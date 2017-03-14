Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками

В последнее время на торговле наркотиками попадается немало творческих личностей. При задержании такие нарушители успевают поскандалить, почитать стихи и даже спеть государственный гимн.

В Екатеринбурге силовики после контрольной закупки задержали поэтессу Оксану Порваткину, известную в поэтическом мире под псевдонимом Анна Пикуль. Совместную операцию провели сотрудники полиции и члены фонда "Город без наркотиков", передает NDNews.ru.

ПО ТЕМЕ Ударивший курильщицу уралец написал на нее заявление

Как сообщил президент фонда Андрей Кабанов, в последнее время на торговле наркотиками попадается много "служителей муз". "На прошлой неделе была модель, недавно ди-джей попался", – рассказал глава "ГБН".

По его словам, Анна Пикуль сбывала синтетические наркотики через Интернет. После проведения контрольной закупки упаковки мефедрона стоимостью в одну тысячу рублей поэтесса была задержана. Помимо закупленного мефедрона, у Порваткиной было изъято почти полграмма тетраметилциклопропанкарбонилиндола, добавил президент фонда.