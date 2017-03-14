Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
В Екатеринбурге силовики после контрольной закупки задержали поэтессу Оксану Порваткину, известную в поэтическом мире под псевдонимом Анна Пикуль. Совместную операцию провели сотрудники полиции и члены фонда "Город без наркотиков", передает NDNews.ru.
Как сообщил президент фонда Андрей Кабанов, в последнее время на торговле наркотиками попадается много "служителей муз". "На прошлой неделе была модель, недавно ди-джей попался", – рассказал глава "ГБН".
По его словам, Анна Пикуль сбывала синтетические наркотики через Интернет. После проведения контрольной закупки упаковки мефедрона стоимостью в одну тысячу рублей поэтесса была задержана. Помимо закупленного мефедрона, у Порваткиной было изъято почти полграмма тетраметилциклопропанкарбонилиндола, добавил президент фонда.
Как сообщили представители "ГБН", сразу после задержания у Анны Пикуль случилась истерика. "Она начала визжать, оскорблять сотрудников полиции, орала, что знакома с Медведевым и Кадыровым. Рассказывала, как в Москве ее ловили сотрудники ФСБ, а после проверки по базе извинились и отпустили, ибо ее задерживать нельзя. Наши парни не растерялись – ответили, что в Москве, может, и нельзя, а в Екатеринбурге очень даже можно", – рассказали сотрудники фонда.
Кроме того, при задержании поэтесса читала собственные стихи, а потом запела гимн России. "В отделе послушали, окультурились. В фонде "Город без наркотиков" также по достоинству оценили стихи Анны Пикуль", – отметил Кабанов.
В отношении скандальной дамы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств". Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от
десяти до 20 лет.
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