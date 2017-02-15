Ударивший курильщицу уралец написал на нее заявление

Пристрастие к табаку не только вредит здоровью, но и порой приводит к конфликтам с окружающими. В Екатеринбурге курение на остановке общественного транспорта обернулось серьезной "разборкой" между двумя местными жителями.

На Урале продолжается расследование инцидента, произошедшего на прошлой неделе. В Екатеринбурге девушка пожаловалась в полицию на мужчину, который ударил ее за то, что она курила на остановке. Спустя несколько дней мужчина, набросившийся на курильщицу с кулаками, написал на нее встречное заявление, сообщает портал " Е1.ру".

История началась с того, что на остановке "Сиреневый бульвар" 25-летняя местная жительница Дарья (имя изменено – Прим. ред.) в ожидании трамвая разговаривала по телефону с подругой и одновременно курила. В этот момент, по словам девушки, к ней подошел мужчина в темных очках и потребовал потушить сигарету.

На требование незнакомца курильщица ответила отказом. Внезапно мужчина набросился на нее, нанося удары по лицу.

Позже нападавший озвучил свою версию инцидента. Он утверждал, что вежливо попросил девушку не нарушать закон и перестать курить в общественном месте. Мужчина заявил, что курильщица первая стала его избивать.

Первым делом девушка козырнула тем, что ее дядя – депутат. Это звучало как угроза. В процессе нашего разговора она ударила меня по лицу и с матерками на меня накинулась.

По словам 46-летнего екатеринбуржца, в ответ он "зарядил ей оплеуху, такую отеческую". Свой удар курящей девушке мужчина объяснил так: "Это крупная женщина такая. Ну, кровь у нее пошла, я же в сердцах".

По данным правоохранительных органов, потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления точного характера полученных травм. По обоим заявлениям сотрудники местного отдела полиции проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.