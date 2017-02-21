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Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье

Фото: GLOBAL LOOK press/Medicimage
В Сергиевом Посаде при родах двойни после проведения кесарева сечения скончалась 35-летняя женщина. Появившиеся на свет девочки живы и здоровы.
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Ангелина Ч. погибла в роддоме № 1 при районной больнице в Сергиевом Посаде. По словам ее мужа, за несколько дней до трагедии она планово легла в больницу.

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Состояние женщины ухудшилось в ночь на 10 февраля, и ее перевели в реанимацию. В тот же день ей стало лучше, и вечером ей провели операцию, сообщает РЕН ТВ. После кесарево сечения утром 11 февраля женщина скончалась. 

Согласно результатам экспертизы, причиной смерти роженицы стали острая кровопотеря, обширная забрюшинная гематома, другое кровотечение в раннем послеродовом периоде и срочное кесарево сечение. Супруг Ангелины Ч. уверяет, что ее тело без уведомления родственников было отправлено в морг. Он обратился к следователям с заявлением о проведении проверки. 

Мужчина 21 февраля забрал родившихся дочерей домой. По его словам, "теперь не хватает самого главного". Врачи убеждают, что после операции женщина чувствовала себя хорошо, и осложнений не было. По их словам, до последнего момента она была в сознании. 

Супруг погибшей женщины признался, что доверял врачам, думая, что раз она находится в больнице, ничего страшного не произойдет. О смерти любимой он узнал уже от тещи. По его словам, ничего толком врач не сказал. По его словам, он привез свою супругу в роддом здоровой. 

Автор: Людмила Фоканова21 февраля 2017, 20:56

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