Любимов применит в Рязани калужский опыт

Назначение депутата Госдумы Николая Любимова вносит некоторое разнообразие в систему формального подхода к назначениям губернаторов. Так политолог Михаил Виноградов прокомментировал новое кадровое решение президента Владимира Путина.

Сегодня, 14 февраля президент назначил 45-летнего депутата, Николая Любимова, представляющего "Единую Россию, врио губернатора Рязанской области. Это решение продолжило череду кадровых перестановок в высших эшелонах власти российских регионов.

"С одной стороны, назначение Николая Любимова вносит некоторое разнообразие в систему формального подхода к назначениям губернаторов. С другой, у Николая Любимова есть опыт публичной политики, заместителя губернатора Калужской области, депутата Госдумы, – отметил в интервью агентству Regnum президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Политолог обратил внимание на то, что долгие годы Калужская область не демонстрировала саморазвития, Москва оттягивала ее энергетику и ресурсы, но в последнее время стала даже в некотором роде "модельной" для России. "Кроме того, важно наличие у Николая Любимова опыта и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне – набор компетенций которые, возможно, даже важнее, чем конкретные позиции депутата или мэра", – подчеркнул Михаил Виноградов.

На встрече с президентом новый губернатор отметил большой потенциал региона в промышленности, сельском хозяйстве и сфере туризма. "Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край", – сказал Николай Любимов.

Среди других преимуществ Рязанской области, по мнению назначенного руководителя – географическая близость к Москве, промышленный и кадровый потенциал. Любимов пообещал оправдать доверие главы государства и ожидания жителей региона.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Любимов человек молодой, но уже достаточно опытный. Также, по его словам, он уже успел показать хорошую работу на достаточно ответственных постах.

Экс-губернатор области Олег Ковалев написал заявление о своей отставке чуть более недели назад. Он объяснил решение своим возрастом, а также тем, что в регионе удалось наладить доверительные отношения власти и общества.

Николай Любимов родился в 1971 году в Калуге, у него два высших образования – историческое и юридическое. В 2004 году назначен на должность министра экономического развития Калужской области. С 2007 по 2010 годы возглавлял Калугу. С 2010 года по сентябрь 2015 года занимал должность заместителя губернатора Калужской области. В сентябре прошлого года Любимов был избран депутатом Госдумы от Калужской области по списку "Единой России".

Накануне, 13 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина назначил врио руководителя региона главу Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина. На минувшей неделе новых губернаторов получили Республика Бурятия и Пермский край. Таким образом, тенденция по назначению молодых и авторитетных управленцев на руководящие посты в регионах России продолжается.