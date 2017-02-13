Никитин привлечет инвестиции в Новгородскую область

Тенденция по назначению молодых управленцев на руководящие посты в регионах России продолжается. Очередной шаг в этом направлении – смена губернатора Новгородской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал руководитель Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.

Назначение Никитина надо рассматривать в контексте будущих президентских выборов. На руководящие посты в регионах назначаются относительно молодые и авторитетные управленцы в возрасте 35-45 лет. В это время опыт уже наработан, а возрастная апатия и инерция еще не появились, отмечает президент фонда "Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов.

13 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина. Сам чиновник, руководивший Новгородской областью более девяти лет, заявил журналистам о досрочном сложении полномочий. Он отметил, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году. По его словам, он уходит с должности по собственному желанию. Кроме того, Митин заявил, что уже попросил главу государства о новом месте работы.

"Принять отставку губернатора Новгородской области Митина С.Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

По словам Виноградова, Андрей Никитин обладает достаточным опытом как в продвижении проектов, так и по взаимодействию с региональными элитами. "Он интересен тем, что имеет опыт на федеральном уровне, где считается одним из соавторов успешных проектов по повышению инвестиционного климата, обеспечения на уровне регионов сокращения сроков регистрации предприятий, и сроков подключения к сетям и коммуникациям. Предпринимательские элиты в регионах были практически соавторами в рамках данной работы", - сказал политолог.

Эксперт отметил еще один фактор, который делает Никитина оптимальным кандидатом на пост исполняющего обязанности руководителя региона. Опыт молодого управленца и менеджера поможет ему придать новый импульс развитию Новгородской области – особенно в контексте подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.