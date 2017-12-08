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Регионы

Безумные регионы: ростовчанин дважды изнасиловал школьницу

Кадр youtube.com
Ребенок устроил пожар, мужчина с котом вызвал спасателей, сослуживец похитил у строителя 515 тысяч рублей и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В Кировске разъяренные родители избили учительницу и ее адвоката, передает Newizv.ru. Потерпевшая попросила юриста присутствовать на встрече с агрессивной семейной четой, недовольной отношением к ребенку. Однако, адвокат не только не помог клиенту, но и сам пострадал: пока женщина хамила его подзащитной, ее муженек выбил юристу зуб и избил учительницу. Хамящая родительница– подполковник полиции.

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Автор: Михаил Войцеховский8 декабря 2017, 16:09

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