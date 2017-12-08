Безумные регионы: ростовчанин дважды изнасиловал школьницу

Ребенок устроил пожар, мужчина с котом вызвал спасателей, сослуживец похитил у строителя 515 тысяч рублей и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Кировске разъяренные родители избили учительницу и ее адвоката, передает Newizv.ru. Потерпевшая попросила юриста присутствовать на встрече с агрессивной семейной четой, недовольной отношением к ребенку. Однако, адвокат не только не помог клиенту, но и сам пострадал: пока женщина хамила его подзащитной, ее муженек выбил юристу зуб и избил учительницу. Хамящая родительница– подполковник полиции.

В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок устроил пожар в многоквартирном здании, сообщает Newsnn.ru. Мальчик, оставленный без присмотра, нашел зажигалку и случайно поджог детскую кроватку. В итоге, из дома был эвакуирован 31 человек, пострадавших нет.

В Ростовской области мужчина отправится в колонию на 10 лет за насилие над школьницей. Суд признал 28-летнего местного жительства виновным в надругательстве над несовершеннолетней, сообщает Rostovgazeta.ru. В октябре 2016 года молодой человек пробрался в чужой дом и изнасиловал 15-летнюю девушку. Спустя некоторое время он начал шантажировать свою жертву и надругался над ней второй раз.

Житель Нижнего Тагила совершил вооруженное нападение на магазин. 36-летний мужчина, угрожая продавцу ножом, потребовал от него упаковку лапши быстрого приготовления за 32 рубля. Кассир не растерялся и нажал тревожную кнопку, сообщает Tagilcity.ru. Подоспевшие полицейские задержали грабителя.

В Казани мужчина, пытавшийся снять с козырька подъезда кота застрял вместе с животным, передает Inkazan.ru. Отважный местный житель и четвероногий питомец вместе дожидались спасателей, которые помогли своему коллеге-неудачнику спуститься с козырька подъезда.

В Тюмени мужчина похитил у своего сослуживца 515 тысяч рублей. 27-летний молодой человек залез в личные вещи своего коллеги, с которым они вместе трудились на стройке, сообщает Nashgorod.ru. Украв крупную сумму денег, подозреваемый отправился в кафе, где отмечал удачное обстряпанное дельце в компании своих друзей. Именно там его и задержала полиция.

В Омской области полиция обнаружила тело 31-летней женщины с ножевыми ранениями, передает Gorod55.ru. Следствие подозревает в убийстве любовника погибшей. По версии обвинения, во время алкогольных возлияний 43-летний местный житель в порыве ревности нанес удар ножом в бедро потерпевшей, повредив бедренную артерию. Женщина скончалась от кровопотери через несколько минут.

В Удмуртии злоумышленники пытались провести на территорию исправительной колонии партию наркотиков, спрятанных в мешках с цементом. Как сообщает Udm-info.ru полиэтиленовые свертки были обнаружены в мешках с цементом при досмотре автомобиля КамАЗ, ввозившего строительные материалы в колонию. Исследование показало, что внутри свертков находилась марихуана массой 4,76 грамма и гашиш 12,55 грамма.

В Волгоградской области полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. По информации Novostivolgograda.ru, молодой человек делал на территории области закладки с морфином. Дому у подозреваемого обнаружили 30 грамм запрещенного вещества.

В Раменском районе Московской области неизвестные похитили из нефтепровода семь тонн авиационного керосина, передает mosregtoday.ru. Ущерб от действий злоумышленников составил 129 тысяч рублей. Преступники заранее арендовали прилегающий к трубе участок, огородили его глухим забором и установили механизмы для откачки топлива из нефтемагистрали.