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Регионы

Безумные регионы: мужчина избил ребенка

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Пенсионерка попала под поезд в Дзержинске, пенсионер был загрызен собакой под Нижним Тагилом, пенсионер провалился под лед в Удмуртии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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На Урале грабят закрытые свалки, сообщает Newizv.ru. В окрестностях Нижнего Тагила несколько законсервированных мусорных полигонов подверглись расхищению. Злоумышленники на экскаваторах разрывали мусорные кучи в поисках металлолома. Мародеры были задержаны. Часть нарушителей оказалась гражданами иностранных государств.

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В Дзержинске грузовой поезд насмерть сбил 59-летнюю женщину. Об этом Newsnn.ru сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров. Обстоятельства трагедии выясняются.

Полиция Ростова-на-Дону начала проверку инцидента, произошедшего на улицах города. Школьник во время игры со сверстниками случайно помял крыло припаркованного Mercedes. Разъяренный владелец дорогой иномарки несколько раз ударил ребенка по голове, сообщает Rostovgazeta.ru. По информации издания, мальчик с травмой головы находится в больнице.

Сторожевая собака загрызла пьяного пенсионера. Нетрезвый мужчина решил навестить своего соседа, во дворе которого живет четвероногий охранник, передает Tagilcity.ru. Табличку, предупреждающую гостей о "злой собаке" незваный визитер проигнорировал. Кроме того, он сам подошел поближе к сидящему на цепи охраннику. Собака прокусила ему обе бедренные артерии и мужчина скончался от кровопотери.

В Казани двое рабочих чудом выжили после аварии на стройке. Трос находившегося на высоте 17-этажного дома подъемника, с которого мастера устанавливали на здание вентилируемые фасады, не выдержал напряжения, и механизм повис на одной веревке. Строители чудом не выпали из люльки, передает Inkazan.ru. Один из них смог самостоятельно выбраться из западни и влезть в оконный проем. Второй получил сильный ушиб, и вылезти ему помогли коллеги. Пострадавшего увезли в больницу.

Воспитатели частного детсада в Самаре заставляли детей мыть унитазы, сообщает Nashgorod.ru. Жалобу на сотрудников учреждения написала мама одного из воспитанников, после того, как мальчик рассказал родителям о необычных педагогических методах воспитателей. Одна из педагогов детского сада поспешила утешить встревоженную женщину: "Вы не переживайте, ваш сын мыл унитаз впервые. А вот другой мальчик их чистит на постоянной основе".

Омич признан виновным в гибели собственной жены и детей. Как сообщает Gorod55.ru, 28-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий прав на управление автомобилем сел за руль. В салон он посадил всю свою семью. В итоге, молодой человек не справился с управлением и врезался в бетонную трубу. В момент аварии не пристегнутые ремнями безопасности водитель и пассажиры вылетели из салона автомобиля. От полученных в результате ДТП травм 31-летняя женщина, их трехлетний сын скончались на месте. Пятилетняя девочка умерла на следующий день в больнице. Мужчина проведет в колонии шесть лет.

В Удмуртии спасатели вытащили из ледяной воды 82-летнего пенсионера. Дедушка провалился под тонкий наст, подавал слабые признаки жизни и держался за тонкую сломанную льдину, сообщает Udm-info.ru. Медики скорой помощи констатировали сильное переохлаждение пострадавшего пенсионера, оказали ему экстренную помощь и увезли в больницу. Сейчас мужчину его уже выписали из больницы.

Сотрудники ГИБДД предотвратили ввоз в Волгоград крупной партии наркотиков, сообщает Novostivolgograda.ru. Инспекторы полиции остановили Toyota Estima для проверки документов и заметили, что пассажир иномарки сильно нервничает. Сотрудники ГИБДД решили обыскать машину, и в сумке 24-летнего подозреваемого нашли более четырех килограммов синтетических сильнодействующих наркотиков. 

Автор: Михаил Войцеховский7 декабря 2017, 20:56

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