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Безумные регионы: екатеринбуржец хотел взорвать девятиэтажный дом

Фото: GLOBAL LOOK press/Moritz Vennemann
Стрельба по полицейским и захват заложников в Казани, попытка задавить участкового в Тюменской области, прыжок в окно в стремлении сбежать от полиции в Омске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В Омске госпитализирована 11-летняя девочка. Ребенок получил ожоги из-за возгорания телефона, который заряжался на прикроватной тумбочке, передает Newizv.ru. По предварительным данным в мобильнике марки Samsung произошел технический сбой, и он воспламенился. В результате ребенок получил ожоги первой степени.

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 В Нижнем Новгороде директор фирмы обманом получил у государства возмещение налога добавочной стоимости в размере 77 миллионов рублей, сообщает Newsnn.ru. Предприимчивый нижегородец провернул свою хитроумную комбинацию еще в 2009 году. Несколько лет по его делу велись слушания, и, наконец, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Полиция занялась школьниками-шантажистами из Батайска. Несколько семиклассников предлагали своим младшим товарищам покурить электронную сигарету. Когда те соглашались, школьники снимали это на видео, передает Rostovgazeta.ru. Они начинали шантажировать пятиклашек, обещая показать запись родителям. За молчание они требовали от 50 до 70 рублей.

Жители девятиэтажного дома в Екатеринбурге были эвакуированы из-за попытки взрыва, сообщает Tagilcity.ru. По информации издания, один из жильцов дома открыл газ на кухне и угрожал взорвать здание. На такой импульсивный поступок его подтолкнула ссора с женой. Молодой человек избил свою супругу, а когда та, убежав к соседке, вызвала полицию, заперся в квартире и начал угрожать взрывом. Прибывший на место наряд эвакуировал жильцов. На место выехали газовщики, которые перекрыли подачу газа.

В Казани вынесли приговор 59-летнему местному жителю, который захватил в заложники чету пенсионеров и открыл огонь по полицейским, передает Inkazan.ru. Его приговорили к 13-и годам заключения. В мае этого года с проверкой в дом осужденного приехал наряд полиции. Испугавшись, что при обыске у него обнаружат незарегистрированное оружие, мужчина решил расстрелять полицейских. Однако стражи правопорядка ухитрились уйти с линии огня. Тогда злоумышленник сбежал из дома через окно и, угрожая чете пенсионеров оружием, приказал им сесть в машину и давить на газ.

Пьяный водитель пытался сбить участкового в Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru. Злоумышленник задержан. Инцидент произошел после того, как участковый уполномоченный полицейский заподозрил, что 50-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он приказал мужчине выйти из машины, однако тот попытался задавить представителя закона.  Пьяного автолюбителя поймали и доставили в участок.

Омич попытался сбежать от полиции через окно квартиры на четвертом этаже, передает Gorod55.ru. Мужчина, подозреваемы в ограблении женщины, был застигнут врасплох визитом стражей правопорядка. Он решил спастись через окно. При падении подозреваемый сильно пострадал, ему потребовалась госпитализация.

В Удмуртии задержали местных жителей, подозреваемых в нелегальной вырубке леса. Ущерб от их действия составил три миллиона рублей, сообщает Udm-info.ru. Против пятерых мужчин возбудили уголовные дела по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой". Двое из задержанных водворены в изолятор временного содержания, с остальных взята подписка о невыезде.

В Волгоградской области грузовой поезд переехал 76-летнего пенсионера. По информации Novostivolgograda.ru, дедушка хотел пересечь железнодорожные пути прямо перед приближавшимся поездом. Машинист тщетно пытался привлечь внимание пенсионера, подавая световые и звуковые сигналы. Мужчина, видимо, просто не слышал гудков. 

Автор: Михаил Войцеховский6 декабря 2017, 20:46

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