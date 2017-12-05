Безумные регионы: Омич не хотел выписываться из тубдиспансера

Погоня со стрельбой в Казани, настойчивый посетитель тубдиспансера в Омске, пьющая мать в поезде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

При ремонте в одном из офисов Нижнего Новгорода обнаружили скелет младенца. По информации Newizv.ru, останки ребенка находились в одном из межэтажных перекрытий. Отмечается, что скелет был завернут в газеты, датированной 1951 годом. Следственный комитет России начал проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу.

В Ростовской области злоумышленники пытались передать на территорию колонии №15 наркотики. Они спрятали запрещенные вещества в подошве обуви, сообщает Rostovgazeta.ru. В каждом кроссовке сотрудники исправительного учреждения обнаружили по два пакета с наркотиками. Кроме того, в ту же подошву злоумышленники спрятали телефон. Отмечается, что посылка предназначалась осужденному за оборот наркотиков мужчине.

В Нижнем Новгороде произошла массовая авария. В ДТП попали грузовик, фура, газель, внедорожник и легковой автомобиль. По информации Newsnn.ru, у самосвала отказали тормоза, и он врезался в жилой пятиэтажный дом. Резки маневр водителя грузовика, пытавшегося избежать столкновения, привел к целой серии столкновений.

Екатеринбургский хирург попал под суд из-за смерти своей пациентки. Как сообщает Tagilcity.ru, местная прокуратура требует отстранить медика от врачебной практики и ограничить его свободу сроком на два года. Поводом для таких мер послужила смерть 70-летней женщины после операции, проведенной хирургом-отоларингологом. У пенсионерки произошла сильная кровопотеря после процедуры.

В Казани полицейским пришлось открыть стрельбу по нарушителю, который пытался скрыться от погони, сообщает Inkazan.ru. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя автомобиля ВАЗ-2107, который нарушил правила дорожного движения остановиться, но тот не подчинился и попытался скрыться. Полицейские начали погоню и смогли остановить беглеца только после выстрелов по колесам. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Тюмени за распитие алкогольных напитков в поезде задержали женщину с ребенком, передает Nashgorod.ru. Транспортная полиция получила вызов от состава, следовавшего по маршруту "Нижневартовск-Волгоград". Проводник сообщила, что одна из пассажирок распивает спиртные напитки на глазах своего пятилетнего ребенка. Женщина мешала окружающим, а на все попытки поговорить с ней отвечала нецензурной бранью. Полицейские ссадили 33-летнюю пассажирку и доставили ее в отделение. Ребенок помещен в Городской центр соцпомощи.

Житель Омска отказывался выписываться из тубдиспансера. Мужчина выбил дверь учреждения и спрятался в одном из хозяйственных помещений. Для того чтобы избавиться от назойливого пациента, врачам пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Те нашли 38-летнего мужчину в закрытом на ремонт крыле тубдиспансера. Сейчас жаждущий излечения находится в отделении полиции, передает Gorod55.ru.

Житель Ижевска напал с ножом на директора предприятия, сообщает Udm-info.ru. 23-летний молодой человек решил ограбить мужчину. Он подошел к своей жертве на улице, и угрожая ножом потребовал у него деньги. Получив отказ, злоумышленник нанес мужчине ножевое ранение. Потерпевший отдал подозреваемому полторы тысячи рублей, после чего тот скрылся с места преступления.

В Волгограде строят дом для енотовидной собаки, которую два месяца назад нашли на подоконнике местного отделения Центробанка, сообщает Novostivolgograda.ru. Теперь зверек будет жить в большом и комфортном вольере на территории Горприемника. Туда животное доставили волонтеры. В новом месте пушистый повеселел, освоился и начал хулиганить. На странице в Instagram врачи сообщили, что новоиспеченный житель учреждения рычит на чужаков и любопытствует при виде новых предметов.