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Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой

Борис Дубровский. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Губернатор Челябинской области решил креативно подойти к поздравлению жителей с Новым годом. Борис Дубровский записал ролик вместе с собакой.
прочитано 560 раз

Бельгийская овчарка по имени Тора составила компанию чиновнику. Пока тот рассказывал о достижениях прошлого года и улучшении жизни в Челябинской области, собака смотрела в камеру. В конце поздравительного ролика пес также подвел свои итоги: Тора гавкнула.

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Оказалось, что овчарка – не домашняя любимица Бориса Дубровского, а служебно-разыскная собака. Как сообщает паблик "Типичный Челябинск" в социальной сети "ВКонтакте", опубликовавший поздравление губернатора, Тора работает в полиции ищейкой наркотиков и неоднократно выигрывала кинологические конкурсы.  

Автор: Михаил Войцеховский26 декабря 2017, 16:00

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