Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой
Бельгийская овчарка по имени Тора составила компанию чиновнику. Пока тот рассказывал о достижениях прошлого года и улучшении жизни в Челябинской области, собака смотрела в камеру. В конце поздравительного ролика пес также подвел свои итоги: Тора гавкнула.
Оказалось, что овчарка – не домашняя любимица Бориса Дубровского, а служебно-разыскная собака. Как сообщает паблик "Типичный Челябинск" в социальной сети "ВКонтакте", опубликовавший поздравление губернатора, Тора работает в полиции ищейкой наркотиков и неоднократно выигрывала кинологические конкурсы.
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