Береговая охрана спасла тонущую собаку

Во время утренней прогулки кокер-спаниель прыгнул в воду и не смог выбраться – течение засасывало его на глубину. Хозяева собаки позвонили в службу спасения. Там на место происшествия отправили вертолет, который быстро нашел барахтающегося в воде пса.

Он завис над собакой и таким образом помог спасателям на лодке не тратить время на поиски животного. Подоспевшие сотрудники береговой охраны затащили собаку в свой катер и отдали хозяевам, сообщили в пресс-службе ведомства. По их информации, питомцу ничего не угрожает.

During a training session in #MorayFirth today, the Inverness Coastguard helicopter helped locate a Cockerpoo being swept out to sea at #Cummingston. Dog safely rescued by Moray inshore lifeboat #allsafe #trainingmatters pic.twitter.com/l7dRowQkT0