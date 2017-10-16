Береговая охрана спасла тонущую собаку

Британская береговая охрана спасла собаку, которую отливом утянуло в море. Инцидент произошел в Шотландии.

Во время утренней прогулки кокер-спаниель прыгнул в воду и не смог выбраться – течение засасывало его на глубину. Хозяева собаки позвонили в службу спасения. Там на место происшествия отправили вертолет, который быстро нашел барахтающегося в воде пса.

Он завис над собакой и таким образом помог спасателям на лодке не тратить время на поиски животного. Подоспевшие сотрудники береговой охраны затащили собаку в свой катер и отдали хозяевам, сообщили в пресс-службе ведомства. По их информации, питомцу ничего не угрожает.