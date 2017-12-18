Пенсионер застрелил племянника-бомжа под Архангельском

В региональное управление Следственного комитета России поступило заявление о явке с повинной от 72-летнего жителя одной из отдаленных деревень Архангельской области. На допросе мужчина рассказал, что застрелил своего 51-летнего племянника, когда тот пытался залезть к нему в дом через окно, передает Flashnord. Пенсионер объяснил, что запретил родственнику, у которого не было собственного жилья, приходить, поскольку тот без спроса забирал из дома вещи. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.