В Амурской области уголовник убил ребенка и спрятал тело в подвал

В подвале жилого дома в поселке Широкий города Райчихинска в Амурской области было обнаружено тело четырехлетнего ребенка, передает РИА ФАН. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления уже задержан. им оказался родной брат сожителя матери погибшего. По версии следствия, мужчина попросился переночевать и ночью, пока все спали, убил ребенка, после чего попытался скрыться. На допросе он признался в содеянном. Ранее мужчина отбывал наказание за преступления против собственности и убийство. Из мест лишения свободы он освободился только в феврале 2017 года.