Мужчина кастрировал сына из-за злых духов

Глава семьи обратился к 19-летнему колдуну Раджешу Ядаву, когда ему показалось, что в доме творится неладное. По уверению мужчины, последние несколько месяцев их постоянно преследовали несчастья.

Колдун, известный и как врач-терапевт, посоветовал Раму принести в жертву своего сына и пообещал, что тогда все придет в норму, и злые духи оставят семью в покое. Суеверный мужчина поверил Раджешу.

Как только мальчик вернулся из школы, отец оглушил его ударом по голове. Затем колдун взял топор и по одобрению родителя провел обряд кастрации. Ребенка, истекающего кровью, оставили лежать на земле. В итоге мальчик умер, не приходя в сознание, передает Daily Mail.

