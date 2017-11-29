Мужчина кастрировал сына из-за злых духов

В Индии 39-летний Рам Гопаль Патель дал кастрировать своего 13-летнего сына топором, чтобы выгнать из дома злых духов. Мальчик умер от потери крови.

Глава семьи обратился к 19-летнему колдуну Раджешу Ядаву, когда ему показалось, что в доме творится неладное. По уверению мужчины, последние несколько месяцев их постоянно преследовали несчастья.

Колдун, известный и как врач-терапевт, посоветовал Раму принести в жертву своего сына и пообещал, что тогда все придет в норму, и злые духи оставят семью в покое. Суеверный мужчина поверил Раджешу.

Как только мальчик вернулся из школы, отец оглушил его ударом по голове. Затем колдун взял топор и по одобрению родителя провел обряд кастрации. Ребенка, истекающего кровью, оставили лежать на земле. В итоге мальчик умер, не приходя в сознание, передает Daily Mail.

Boy, 13, bleeds to death after his father cut off his PENIS in India https://t.co/ygiDpEQuyr — Daily Mail Online (@MailOnline) 29 ноября 2017 г.

Примечательно, что 34-летняя мать семейства Сунита уверена, что все это – проделки злых духов, которые помутили сознание ее мужа. Обвиняемые были арестованы за убийство, заговор и сокрытие доказательств. Они будут находиться под стражей до суда в декабре.

По данным Национального бюро по борьбе с преступлениями в Индии, в 2015 году 135 человек стали жертвами колдовских практик. Таким образом, от этих методов в стране раз в три дня умирает человек.