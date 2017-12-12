Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег

В Сети появился ролик, в котором показана разгрузка вагонов в Плесецке Архангельской области. На кадрах видно, как не менее трех человек, среди которых – одна девушка, небрежно выгружают посылки прямо на снег.

Судя по всему, сотрудники "Почты России" не переживают за их сохранность. Коробки бросают в одну кучу, а затем складируют в багажник грузовика. Инцидент, предположительно, произошел в ночь с 10 на 11 декабря.

В Управлении федеральной почтовой службы (УФПС) Архангельской области заявили, что проведут по данному факту проверку. Там пообещали, что сотрудники будут "привлечены к дисциплинарной ответственности", передает Life.ru. Кроме того, в компании проведут дополнительный инструктаж "по технике безопасности и правилам почтового обмена".