Под Ульяновском горит химический завод

В цехе вулканизации химического завода в поселке Игнатовка Ульяновской области произошел пожар, передает ТАСС. С территории предприятия были эвакуированы свыше 200 человек. Сообщается об одном пострадавшем, он был доставлен в больницу. Прокуратура считает, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности и технологии производства. По факту произошедшего проводится проверка.