Под Ульяновском горит химический завод

В цехе вулканизации химического завода в поселке Игнатовка Ульяновской области произошел пожар, передает ТАСС. С территории предприятия были эвакуированы свыше 200 человек. Сообщается об одном пострадавшем, он был доставлен в больницу. Прокуратура считает, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности и технологии производства. По факту произошедшего проводится проверка.
Они не смогли разобраться, кто кого пригласил на мюзикл
Прославленный режиссер дал откровенное интервью
Об этом рассказала Элина Мазур
Скандал разгорелся на фестивале "Подиум"