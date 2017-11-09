Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах

Обрушение дома в Ижевске Умерла дочь Гурченко Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Четверг 9 ноября
Лента новостей
21:06
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
20:39
На концерте Пелагеи произошло ЧП
20:25
Российская модель показала свое тело во всей красе
20:03
Донбасс обзавелся своим музыкальным шоу
19:24
Джигарханян стал участником чудовищной провокации
19:08
Собирающие биоданные россиян США озаботили Захарову
19:02
Зачем Трампу встреча с Путиным
18:56
Как интерьер дома влияет на отношения
18:52
NASA опубликовало шокирующие красотой снимки Юпитера
17:46
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
17:44
Новое доказательство болезни Трампа
17:35
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:50
Лучшие фокусники мира
16:31
В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины
16:21
У Собчак выявили большие проблемы с логикой
16:08
Навке досталось за оскорбление одиноких женщин
15:54
Как воспитывать детей
15:53
Участник "Дома-2" изувечил любовника Рапунцель из-за похабной шутки
15:50
Когда для пассажиров откроют станцию метро "Ховрино"
15:36
Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
15:19
Мертвую Королеву увезли в черном пакете
15:16
Лондон в шоке от вторжения России
15:10
"Грешницу" Собчак призвали к покаянию
15:03
Оплеванная жена Джигарханяна о своей тяжелой болезни
14:48
Миллионам пользователей Word грозит опаснейший вирус
14:45
МКАД перекрыли из-за загоревшейся "Газели"
14:42
Захарова послала двоечника Порошенко к Лермонтову
14:35
Малахов после близости предал дочь Королевой
14:34
"Случай особенный": Песков назвал Мару Багдасарян одиозной
14:30
Дана Борисова позвала известного певца в свою наркоклинику
14:24
Поташев проучил дерзкого студента (видео)
14:16
Украина хочет пролить реки крови в Донбассе
13:56
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
13:37
Имущество Кирилла Серебренникова арестовано судом
13:32
Выскочке Трампу преподали урок в Китае
13:26
Украинское телевидение захлестнули скандалы
13:25
Массаж шеи грозит инсультом
13:24
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
13:16
Фестиваль Organ Reframed представит современные произведения для органа
13:13
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
13:00
Соловьев рассказал о трибунале для Собчак
12:56
Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
12:47
В Москве загорелся теплоход
12:28
"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
12:27
Где самые доступные квартиры в России
12:24
Алкоголь провоцирует развитие рака
12:17
Джигарханян отказался мириться с ушлой женой
12:09
Как понять предзнаменования снов
12:03
Навка задавила известную певицу своим шиком
11:57
В МВД полетели головы из-за миллиардера Захарченко
11:53
Мальчик шокировал умением поворачивать голову на 180 градусов
11:47
"Марсианин Бориска" из России завел ученых в тупик
11:46
Уборщица украла из ресторана в центре Москвы вилки и ложки на 500 евро
11:37
Бородина в шоке от затяжного конфликта с Бузовой
11:24
Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
11:15
Выигравший полмиллиарда россиянин не выходит на связь
11:09
Украина превратилась в "чемодан без ручки"
10:58
У звезды "Уральских пельменей" сдали нервы из-за больной дочери
10:48
В метро Москвы задержали юношу с компонентами бомбы
10:46
Мария Миронова сблизилась с Дмитрием Нагиевым
10:37
Названа дата встречи Путина и Трампа
10:29
Раскрыт главный секрет счастья человека
10:28
Горе и несчастья преследовали актрису Юнникову
10:11
Генетики оправдали курильщиков
10:06
В Москве появятся речные кабриолеты
09:56
Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой
09:42
Названы самые популярные эротические фантазии
09:41
Полицейского упекли в тюрьму за сломанный хулигану нос
09:16
После пожара в коллекторе Службы внешней разведки нашли три трупа
09:02
Кончаловский неожиданно повел себя в секс-скандале
08:58
Раскрыты проблемы в отношениях Дональда Трампа и Меланьи
08:44
Разработана антиинвалидная диета
08:35
Больной ВИЧ Чарли Шин изнасиловал ребенка
08:26
Перед смертью Королева встретилась с Малаховым
08:17
Собчак сделала антироссийское заявление
08:00
Умерла актриса из фильма о Джеймсе Бонде
22:04
Последние минуты жизни Королевой попали на видео
22:01
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
22:01
Бывшая жена Джигарханяна прошлась по Цымбалюк-Романовской
21:48
Беременная Исинбаева перестала прятать живот
21:36
Региональный опыт Турчака будет востребован в Совфеде
21:33
Как Марьянов мог избежать трагической смерти
21:05
Бузова показала свадебное платье
21:00
За что Королева всю жизнь ненавидела Гурченко
20:54
Тарасова с Костенко поймали на лжи
20:43
Украина грозит России воздушным вторжением
20:39
Садальский пожалел умершую Королеву
20:20
Безумные регионы: депутата лишили полномочий за убийство
19:56
Спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
19:47
Под Ярославлем автобус с детьми попал в ДТП
19:36
Америке предсказали жуткую гибель
19:29
Россияне массово избавляются от iPhone X
19:09
Пригожин поставил крест на "Евровидении"
19:05
На рынке на севере Москвы произошел пожар
19:00
Звезду "Дома-2" развращает похотливая мать
18:50
ЕС разбил надежды России в угоду Украине
18:49
Малинин набросился с обвинениями на вторую жену отца
18:43
Госдума приняла законопроекты о банковских спецсчетах
18:11
Как правильно использовать госсимволы
18:10
Недовольный Макрон прислал гонца к Путину
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
За что Бородина ненавидит Бузову
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
Больная Королева умерла в подъезде
Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
Регионы

Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах

Фото: GLOBAL LOOK press\Paul Zinken
Пенсионерка-убийца из Нижнего Новгорода, депутат-вуайерист из Красноуфимска, браконьеры из Волгоградской области и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
прочитано 430 раз

В колодце выгребной ямы в Ижевске обнаружили тело пенсионерки. По информации Udm-info.ru, 89-летняя женщина случайно упала в шахту, когда вычищала яму с отходами. На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства смерти пенсионерки.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: депутата лишили полномочий за убийство

Муниципальные депутаты пиарятся на мертвых

Полиция занимается и нижегородской бабушкой. Ее обвиняют в покушении на убийство, передает  Newsnn.ru. По версии следствия, 78-летняя женщина ударила бывшего сожителя ножом в живот из-за бытовой ссоры. 47-летний мужчина госпитализирован. Причиной конфликта могла стать просьба мужчины дать ему на проезд 28 рублей.

В Омске трое неизвестных жестоко избили ночного сторожа. Как сообщает Gorod55.ru, молодые люди напали на 60-летнего мужчину и требовали отдать им ключи от кабинета бухгалтера, которых у потерпевшего не было. Преступники пырнули его ножом и забрали семь тысяч рублей и телефон, после чего скрылись.

Красноуфимский депутат обвиняется во вмешательстве в личную жизнь. По информации Tagilcity.ru, мужчина установил скрытые камеры наблюдения в унитазы одного из предприятий города. По словам следователей, злоумышленник записывал посетителей туалета с сентября. Свои действия мужчина объяснил желанием выявить шпиона, который действовал на территории принадлежащего ему предприятия.

Под Волгоградом полицейские решили осмотреть подозрительный автомобиль Toyota Land Cruiser. В его багажнике обнаружились разделанные туши двух косуль, сообщает Novostivolgograda.ru. Ущерб, нанесенный браконьерами региону, составил 120 тысяч рублей.

Доверчивая жительница Ноябрьска пострадала от действий мошенницы, выдававшей себя за ясновидящую. По информации Nashgorod.ru, потерпевшая заплатила лжеэкстрасенсу 700 тысяч рублей за избавление от болезни. Один прием у "ясновидящей" стоил от 27 тысяч.

Ростовская область чуть не стала жертвой отравленных томатов из Армении. В 21 тонне овощей обнаружили опасного карантинного вредителя, который может целиком уничтожить урожаи. В итоге всю партию томатов пришлось уничтожить, передает Rostovgazeta.ru.

В Татарстане за вандализм будут судить 20-летнего местного жителя. По информации Inkazan.ru, молодой человек обвиняется в нанесении оскорбительных надписей и рисунков на Свято-Вознесенский собор. Инцидент произошел еще летом, однако расследование закончилось только сейчас.

В Ставрополе потеряли "капсулу времени". По версии властей города, знак, указывающий на место, где закопано послание потомкам, мог быть передвинут в ходе ремонта, передают Newizv.ru. По информации издания, местные жители уверены, что капсулу давно украли. 

Автор: Михаил Войцеховский9 ноября 2017, 16:49

комментарии

Политика

Выскочке Трампу преподали урок в Китае
Соловьев рассказал о трибунале для Собчак
Украина превратилась в "чемодан без ручки"
Недовольный Макрон прислал гонца к Путину

Шоу-бизнес

Навке досталось за оскорбление одиноких женщин
Участник "Дома-2" изувечил любовника Рапунцель из-за похабной шутки
Мертвую Королеву увезли в черном пакете
Оплеванная жена Джигарханяна о своей тяжелой болезни

Проишествия

Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело

Lifestyle

"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Шоу-бизнес

Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями

Поводов приложиться к бутылке у дочери Гурченко было достаточно
Шоу-бизнес

Мертвую Королеву увезли в черном пакете

Появилось новое видео, на котором запечатлена женщина
Шоу-бизнес

Джигарханян стал участником чудовищной провокации

Об этом рассказала Элина Мазур

Культура

Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером

Скандал разгорелся на фестивале "Подиум"

Гороскоп

Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено

Фоторепортажи

Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
Навка задавила известную певицу своим шиком
Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой
Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии

Спорт

Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае

Регионы

Сибирячка упала с 9-го этажа в разгар ссоры с соседкой
Курганского "каннибала" выкрали ради шоу на Первом канале
Выигравший полмиллиарда россиянин не выходит на связь
Полицейского упекли в тюрьму за сломанный хулигану нос
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru