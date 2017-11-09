Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах

Пенсионерка-убийца из Нижнего Новгорода, депутат-вуайерист из Красноуфимска, браконьеры из Волгоградской области и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В колодце выгребной ямы в Ижевске обнаружили тело пенсионерки. По информации Udm-info.ru, 89-летняя женщина случайно упала в шахту, когда вычищала яму с отходами. На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства смерти пенсионерки.

Полиция занимается и нижегородской бабушкой. Ее обвиняют в покушении на убийство, передает Newsnn.ru. По версии следствия, 78-летняя женщина ударила бывшего сожителя ножом в живот из-за бытовой ссоры. 47-летний мужчина госпитализирован. Причиной конфликта могла стать просьба мужчины дать ему на проезд 28 рублей.

В Омске трое неизвестных жестоко избили ночного сторожа. Как сообщает Gorod55.ru, молодые люди напали на 60-летнего мужчину и требовали отдать им ключи от кабинета бухгалтера, которых у потерпевшего не было. Преступники пырнули его ножом и забрали семь тысяч рублей и телефон, после чего скрылись.

Красноуфимский депутат обвиняется во вмешательстве в личную жизнь. По информации Tagilcity.ru, мужчина установил скрытые камеры наблюдения в унитазы одного из предприятий города. По словам следователей, злоумышленник записывал посетителей туалета с сентября. Свои действия мужчина объяснил желанием выявить шпиона, который действовал на территории принадлежащего ему предприятия.

Под Волгоградом полицейские решили осмотреть подозрительный автомобиль Toyota Land Cruiser. В его багажнике обнаружились разделанные туши двух косуль, сообщает Novostivolgograda.ru. Ущерб, нанесенный браконьерами региону, составил 120 тысяч рублей.

Доверчивая жительница Ноябрьска пострадала от действий мошенницы, выдававшей себя за ясновидящую. По информации Nashgorod.ru, потерпевшая заплатила лжеэкстрасенсу 700 тысяч рублей за избавление от болезни. Один прием у "ясновидящей" стоил от 27 тысяч.

Ростовская область чуть не стала жертвой отравленных томатов из Армении. В 21 тонне овощей обнаружили опасного карантинного вредителя, который может целиком уничтожить урожаи. В итоге всю партию томатов пришлось уничтожить, передает Rostovgazeta.ru.

В Татарстане за вандализм будут судить 20-летнего местного жителя. По информации Inkazan.ru, молодой человек обвиняется в нанесении оскорбительных надписей и рисунков на Свято-Вознесенский собор. Инцидент произошел еще летом, однако расследование закончилось только сейчас.

В Ставрополе потеряли "капсулу времени". По версии властей города, знак, указывающий на место, где закопано послание потомкам, мог быть передвинут в ходе ремонта, передают Newizv.ru. По информации издания, местные жители уверены, что капсулу давно украли.