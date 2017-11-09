Курганского "каннибала" выкрали ради шоу на Первом канале

Жителя Кургана, зверски избившего и покусавшего любовницу, выкрали из-под носа у полиции и теперь тайно везут в Москву. Предположительно, злоумышленник примет участие в шоу на Первом канале.

Предположительно, журналисты выкрали Анатолия Ежкова у полиции Кургана. Злоумышленника везут по челябинской трассе в Москву для участия в программе "Мужское и женское", передает URA.RU cо ссылкой на анонимные источники.

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В пресс-службе УМВД по Курганской области отказались комментировать инцидент, пообещав предоставить информацию позже. Ранее Ежков был задержан полицией, он официально находится под подпиской о невыезде.

Напомним, курганский "каннибал" попал в поле зрения журналистов после того, как стало известно о его злодеяниях. Выяснилось, что мужчина жестоко избил и искусал 41-летнюю подругу.

Свою жертву злоумышленник мучил на протяжении четырех часов. У пострадавшей были обнаружены многочисленные укусы по всему лицу и телу. Женщина рассказала, что мучитель пытался задушить ее, однако руки "скользили из-за крови".

Экспертиза установила, что в момент нападения на любовницу мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту тяжкого причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

После появления информации о преступлении к злоумышленнику отправились журналисты Первого канала и НТВ. У общежития, где живет Ежков, между представителями СМИ произошла потасовка. Журналисты никак не могли решить, с кем из них "каннибал" отправится на съемки в Москву.

Однако в конфликт вмешалась полиция. Правоохранительные органы задержали Ежкова и забрали в участок.