Безумные регионы: депутата лишили полномочий за убийство

Избиение полицейского в Свердловске, глупый способ попасть в тюрьму в Тюмени, сон рядом с зарубленной гостей в Омске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Житель Волгоградской области собирался продать 42 килограмма марихуаны. По информации Novostivolgograda.ru, преступник расфасовал "товар" в 15 коробок и две пластиковые бочки. Выращивал все это подозреваемый на заброшенных дачных участках. Сейчас он задержан и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В больнице Нижнего Новгорода новорожденная девочка получила ожоги ягодиц третьей степени из-за халатности медсестры. Та положила на ребенка грелку, потому что младенец замерз и ушла по своим делам. Родственникам о произошедшем сообщили только на следующий день, передает Newsnn.ru.

В Удмуртии бабушка с двумя внучками попали под колеса электрички. Старушка решила перейти через железнодорожные пути в неположенном месте. Вместе с ней находился четырехлетний внук и его годовалый брат, который сидел в коляске, передает Udm-info.ru. В итоге, женщина погибла, дети не пострадали.

В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 12,5 года лишения свободы. Его обвиняют в сексуальном насилии над собственным сыном, передает Rostovgazeta.ru. Кроме того, преступник, после того как принял наркотики, оставил их на видном месте. В результате ребенок погиб от передозировки.

Омич всю ночь проспал рядом с телом зарубленной гостьи. Мужчину задержали. Его подозревают в убийстве 57-летней местной жительницы, передает Gorod55.ru. По версии следствия, перед преступлением он вместе со своей жертвой распивал алкогольные напитки. Мужчина решил отправиться спать, но собутыльница требовала продолжения банкета. В итоге, хозяин дома решил успокоить ее, ударив топором по голове.

Житель поселка Арти Свердловской области избил полицейского и натравил на него свою собаку сообщает Tagilcity.ru. Пострадавший участковый приехал по вызову родных подозреваемого. Мужчина напился и устроил дома скандал. Когда полицейский приказал ему успокоится, тот нанес ему несколько ударов по лиц, а после спустил с привязи собаку, которая укусила участкового за руку.

Житель Тюмени пытался помочь своему знакомому, который сидел в местном СИЗО, но сам угодил за решетку. Мужчину поймали около забора изолятора, он пытался перекинуть через него пакетик с наркотиками для товарища, передает Nashgorod.ru. Незадачливый наркокурьер задержан, ему грозит до 20 лет заключения.

Депутат сельсовета Оренбургской области лишился полномочий за убийство косули, сообщает Newizv.ru. Мужчина решил поохотиться в запрещенный сезон, и своим выстрелом нанес государству ущерб в размере 100 тысяч рублей. Теперь уже бывшего депутата нашли и предъявили ему обвинение в браконьерстве.

Жителя Татарстана обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней дочери, передает Inkazan.ru. По информации издания, мужчина два года издевался над ребенком 2000-го года рождения. Девочка боялась рассказывать о насилии, потому что отец регулярно избивал родственников.