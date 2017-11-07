Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками

Пятна нефти на Волге, сексуальные ростовчанки, мошенническая схема в Омске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Сотрудница "Газпрома" в Казани стала жертвой мошенников, которые прикидывались ясновидящими, сообщает Newizv.ru. По информации издания, за два года она отдала организации под названием "Институт парапсихологии и ясновидения" почти девять миллионов рублей. А когда поняла, что экстрасенсы не решат ее проблему и не собираются возвращать деньги, подала заявление в полицию.

Двое волгоградцев обвиняются в распространении синтетических наркотиков, передает Novostivolgograda.ru. Их задержали при перевозке десяти тысяч индивидуальных доз в запасном колесе автомобиля Lada Largus. В задачи курьеров входила не только доставка запрещенного вещества, но также его фасовка на более мелкие партии и последующий сбыт.

Нефтяные пятна замечены в акватории Волги в Нижегородской области, сообщает Newsnn.ru. По информации издания, это уже не первый подобный случай – 18 июля пробный замер показал двукратное превышение предельно допустимой нормы концентрации нефтепродуктов. До этого разливы топлива происходили в июне и апреле.

Жительницы Удмуртии могут сесть в тюрьму на 20 лет за попытку продажи наркотиков в особо крупном размере. Как сообщает Udm-info.ru, две женщины пытались сбыть более килограмма марихуаны, которую выращивали на участке своего дома.

Три уроженки Ростовской области вошли в список топ-100 сексуальных женщин России по версии мужского журнала MAXIM, передает Rostovgazeta.ru. Речь идет о бывшей солистке группы "ВИА Гра" Татьяне Котовой, известной ведущей и модели Виктории Лопыревой и многократном призере Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлии Ефимовой.

Студент Омского университета придумал схему, с помощью которой завладел двумя иномарками и продал их в интернете, сообщает Gorod55.ru. Ущерб от действий великого комбинатора составил почти миллион рублей. Молодой человек находил доверчивых владельцев машин в Сети и предлагал им сдать ему автомобиль в аренду с правом последующего выкупа. После того, как чужая машина оказывалась у него, студент продавал ее на той же площадке.

Российская чемпионка мира по фитнесу задержана за сбыт наркотиков. Девушку поймали с поличным, передает Tagilcity.ru. По информации издания, речь идет о Яне Владимировой. Она является трехкратной чемпионкой мира по фитнесу, двукратной чемпионкой Европы и трехкратной вице-чемпионкой "Мисс Вселенная". Отметим, что представители полиции отказываются называть имя задержанной до вынесения приговора.

Угрожающие послания начали приходить в учреждения Нижневартовска и Сургута, сообщает Nashgorod.ru. По информации издания, на электронные почты некоторых предприятий стали поступать сообщения с угрозами взрывов и терактов.

В Казани мужчина изнасиловал женщину и надругался над двумя школьницами. Как сообщает Inkazan.ru, все преступления подозреваемый совершил всего за одну ночь. Он заглянул к знакомой, которая жила в гостинице. Не обнаружив ее на месте, отправился бродить по этажам, заглядывая во все незапертые номера. В результате он надругался над двумя несовершеннолетними девушками, а после зашел в комнату 37-летней женщины с ребенком и изнасиловал ее.