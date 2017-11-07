Курганский "каннибал" поссорил Первый канал с НТВ

Журналисты Первого канала и НТВ устроили потасовку из-за жителя Кургана, подозреваемого в жестоких издевательствах над своей любовницей. В конфликт представителей СМИ вмешались полицейские.

Инцидент произошел у общежития на улице Бажова, в котором проживает подозреваемый. Представители обоих федеральных каналов практически одновременно оказались рядом со злоумышленником, желая взять у него интервью.

При этом сотрудники Первого канала оказались шустрее и успели первыми посадить мужчину к себе в машину. Чтобы остановить соперников, журналисты НТВ кинулись под колеса их автомобиля, но ничего не вышло, передает URA.RU.

В ситуацию вмешались полицейские, которые забрали подозреваемого у представителей СМИ. По некоторым данным, после потасовки сотрудники телеканалов написали друг на друга жалобы в правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области уточнили, что злоумышленник задержан. Меру пресечения ему изберет суд в ближайшее время.

Курганский "каннибал" попал в поле зрения журналистов после того, как стало известно о его злодеяниях. Выяснилось, что мужчина жестоко избил и искусал 41-летнюю подругу.

Свою жертву злоумышленник мучил на протяжении четырех часов. У пострадавшей были обнаружены многочисленные укусы по всему лицу и телу. Женщина также рассказала, что мучитель пытался задушить ее, однако руки "скользили из-за крови".

Экспертиза установила, что в момент нападения на любовницу мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту тяжкого причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.