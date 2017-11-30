На Подмосковье надвигается метель

В Подмосковье 1 декабря ожидается сильный снегопад и ветер до 20 метров в секунду. В МЧС предупредили, что из-за непогоды на дорогах области образуется гололедица, могут возникнуть снежные заносы, передает "360".

Автомобилистов столичного региона попросили по возможности не садиться за руль и быть осторожнее на улице. При гололеде пешеходам рекомендуют двигаться по снежной кромке вдоль дороги и обходить места с наклонной поверхностью.