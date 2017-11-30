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Регионы

Под Москвой "плотный Вячеслав" сбил двух пенсионеров

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На Физкультурной улице в подмосковном Серпухове двигающийся задним ходом автомобиль сбил двух пенсионеров, которые шли вдоль дороги. Водитель помог пострадавшим добраться до ближайшей поликлиники, после чего уехал, передает "Подмосковье сегодня". Пенсионеры запомнили, что на вид мужчине было 40-50 лет, плотного телосложения. Пострадавшим он представился как Вячеслав. Нарушителя разыскивает полиция.

30 ноября 2017, 13:37

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