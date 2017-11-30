Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге
Видео опубликовал паблик richrussiankids ("Богатые русские дети") в сети Instagram. "Всех питерских с первым снегом! Вам утром еще чистить свои кредитные тазы, ведь на паркинг денег не хватило", – написали дерзкие мажоры.
Пользователи соцсети ролик не оценили. Некоторые пожаловались, что паблик скатился до слишком дешевых машин. Водителю Audi за такой дрифт может грозить административный штраф и лишение водительских прав.
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