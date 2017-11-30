Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге

В интернете появился ролик, в котором автомобиль Audi выписывает кренделя у здания биржи на стрелке Васильевского острова. Пользователи Сети заезд не оценили.

Видео опубликовал паблик richrussiankids ("Богатые русские дети") в сети Instagram. "Всех питерских с первым снегом! Вам утром еще чистить свои кредитные тазы, ведь на паркинг денег не хватило", – написали дерзкие мажоры.

Пользователи соцсети ролик не оценили. Некоторые пожаловались, что паблик скатился до слишком дешевых машин. Водителю Audi за такой дрифт может грозить административный штраф и лишение водительских прав.

Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids) Ноя 29 2017 в 5:00 PST



