В Тольятти поймали украинского шпиона

В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, который был завербован украинскими спецслужбами для сбора информации о предприятии, передает РИА Новости. "Другие задания СБУ мной не отрабатывались", – рассказал он на допросе. Передать собранные данные шпион не успел.

Поскольку украинский агент не нанес ущерба безопасности России, его не будут судить по статье "Шпионаж", а лишь депортируют на родину. До июня мужчина работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Он признался, что был завербован СБУ в 2016 году.