Под Курганом жестоко убит трехлетний ребенок

В городе Шадринске Курганской области обнаружили тело трехлетнего ребенка с многочисленными ссадинами и кровоподтеками, сообщает Ura.ru. По подозрению в совершении жестокого убийства задержана 27-летняя хозяйка квартиры, где временно проживала семья мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства трагедии.