Под Курганом жестоко убит трехлетний ребенок

В городе Шадринске Курганской области обнаружили тело трехлетнего ребенка с многочисленными ссадинами и кровоподтеками, сообщает Ura.ru. По подозрению в совершении жестокого убийства задержана 27-летняя хозяйка квартиры, где временно проживала семья мальчика.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
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