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Регионы

В Нижегородской области поезд протаранил "газель"

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На железнодорожном переезде в районе города Шахунья в Нижегородской области пассажирский поезд протаранил грузовую "газель", передает телеканал "360". Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на 500 метров.

Водитель "газели" погиб. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что он проехал на красный свет.

30 ноября 2017, 11:18

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