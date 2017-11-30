В Нижегородской области поезд протаранил "газель"

На железнодорожном переезде в районе города Шахунья в Нижегородской области пассажирский поезд протаранил грузовую "газель", передает телеканал "360". Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на 500 метров.
Водитель "газели" погиб. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что он проехал на красный свет.
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