В Петербурге ребенок принес пистолет в детский сад

В полицию поступило заявление о том, что четырехлетний ребенок принес похожий на пистолет предмет в детский сад на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга. "Выехавшие на место сотрудники полиции действительно изъяли пневматический пистолет", – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оружие отправлено на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка.