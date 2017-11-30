Под Челябинском взорвалась цистерна с углекислотой

На производственной площадке ОАО "МагТехГаз" в Магнитогорске Челябинской области прогремел взрыв. Специалисты выяснили, что при перекачке углекислоты из стационарной емкости в подвижную произошла разгерметизация, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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