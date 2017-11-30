Мужчину сняли с рейса из-за гримас другим пассажирам

В аэропорту Кемерово с рейса сняли 37-летнего москвича. Последние два года он провел во Вьетнаме и был депортирован за нарушение визового режима. Так мужчина оказался в Сибири и должен был вернуться в столицу.

"Оказавшись в стерильной зоне, москвич начал строить гримасы попутчикам, пугая их неадекватным поведением", – цитирует RT представителя линейного управления МВД Елену Щербину. Транспортные полицейские доставили пассажира в дежурную часть. Его состояние оценят врачи.