Безумные регионы: буддисты признаны сектой

Чудом выживший омский полицейский, жительница Петербурга, объявившая охоту на журналиста, и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В гостинице Волгограда погибла женщина. Она пригласила к себе в номер мужчину и заказала в ресторане отеля алкогольные напитки. В 11 вечера гость покинул ее. На следующее утро дама позвонила на ресепшен и продлила бронирование номера. После договорилась с таксистом, который должен был отвезти ее в Дубровку. Когда тот приехал, женщина уже была мертва, сообщают novostivolgograda.ru. По информации издания, она находилась в номере одна.

Трагедией обернулась рыбалка в Тюменской области. Лодка с тремя мужчинами перевернулась, и они оказались в воде. К счастью, на всех были спасательные жилеты. Это спасло жизнь двоим рыбакам. Третий скончался от переохлаждения, сообщает nashgorod.ru.

Власти Ростова-на-Дону решили, что пассажиры могут не платить за проезд в городском транспорте, если в нем сломан валидатор, сообщает rostovgazeta.ru. Издание отмечает, что с водителями автобусов проведут инструктаж, а тех, кто все же заставит пассажира платить, будут ждать штрафные санкции.

В Нижнем Новгороде на ходу загорелась "Газель". В салоне машины находился водитель. Его доставили в больницу с ожогами. По информации newsnn.ru, автомобиль вспыхнул из-за ненадлежащего обслуживания и нарушения правил эксплуатации.

В Казани начали продавать автоматы для торговли биткоинами. По информации inkazan.ru, этим занимается всего один продавец. Он использует для работы сайт размещения объявлений Avito. Цена одного экземпляра составляет 59 тысяч рублей. Кроме автоматов для торговли биткоинами, пользователь продает на этом же сайте автомобили, стулья из Ikea и учебники по экономике.

Омский полицейский выжил после счастливой осечки. Местный житель решил застрелить стража порядка из двуствольного охотничьего ружья. Он направил ствол оружия на полицейского и поочередно спустил оба курка, передает gorod55.ru. Ружье дважды дало осечку, и полицейскому удалось обезвредить и задержать злоумышленника.

Буддисты из Свердловской области признаны сектой. Об этом сообщает tagilcity.ru. Община монастыря на горе Качканар не может считаться легитимной, уверены специалисты Государственного музея истории религии. По их мнению, буддийская организация не подходит под определение монастыря – в ней не состоит необходимого для такого статуса количества монахов.

Жительница Глазова случайно убила своего ребенка. По информации udm-info.ru, 35-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, накрыла трехмесячного малыша одеялом с головой. Это привело к перекрытию дыхательных путей ребенка, из-за чего он умер.

В Петербурге местная жительница объявила охоту на журналиста newizv.ru Андрея Тимескова. По информации издания, в октябре этого года женщина ударила его бутылкой по голове, но решила не останавливаться на достигнутом. Она купила топор и стала почти каждый день приезжать к дому Андрея Тимескова, требуя чтобы он вышел на улицу.