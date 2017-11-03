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Безумные регионы: буддисты признаны сектой

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Чудом выживший омский полицейский, жительница Петербурга, объявившая охоту на журналиста, и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В гостинице Волгограда погибла женщина. Она пригласила к себе в номер мужчину и заказала в ресторане отеля алкогольные напитки. В 11 вечера гость покинул ее. На следующее утро дама позвонила на ресепшен и продлила бронирование номера. После договорилась с таксистом, который должен был отвезти ее в Дубровку. Когда тот приехал, женщина уже была мертва, сообщают novostivolgograda.ru. По информации издания, она находилась в номере одна.

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Автор: Михаил Войцеховский3 ноября 2017, 18:40

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