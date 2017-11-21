Найдена грабившая квартиры девочка с хомяком
Как сообщается на сайте управления МВД по Алтайскому краю, личность квартирной грабительницы была установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 12-летняя преступница является жительницей соседнего с Барнаулом региона.
Подросток уже состоит на учете у инспектора по делам несовершеннолетних. Полиция уже работает с семьей девочки. Также установлена личность женщины, сопровождавшей подростка во время краж.
По предварительной информации, юная преступница выходила на улицу с хомяком и знакомилась с ровесниками. Девочка предлагала детям забрать милого грызуна себе домой.
Когда ребенок соглашался, злоумышленница предлагала пойти вместе к нему домой и спросить разрешения у родителей. В гостях у жертвы девочка дожидалась ухода взрослых, после чего начинала играть с новым "хозяином" хомяка в прятки.
В ходе игры юная преступница крала из квартиры ценные вещи, а затем уходила. На улице ее ждала подельница.
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